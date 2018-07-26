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进口玩具仍充斥市场 占国内市场总销售65%

【本报雅加达讯】中国生产的儿童玩具仍支配我国儿童玩具市场。这一向以来，我国进口的儿童玩具占市场总销售的65%，而国产儿童玩具仅占35%。

印尼玩具商协会（APMI）秘书长约翰.丹达努（Johan S.Tandanu）声明，我国玩具生产商的困难之一，是在原料方面，有数种玩具原料不能在我国生产，其中如螺丝等细小零件，该事宜对我国儿童玩具生产造成影响。

约翰声称，除了原料之外，也有数家生产企业，产品是供出口，那是因国内市场竞争激烈的缘故。“工厂需要营销商来推销生产的产品，但一部分工厂因无品牌宣传预算，而不能在国内市场销售，因此，他们只能把产品出口。”

目前，中国生产的儿童玩具支配国内儿童玩具市场，约翰声称，中国剩余的出口产品，能与我国1家工厂生产的产品竞争。“1个集装箱能运载10种至20种的产品，而我国生产的儿童玩具，1个集装箱只能运载1种产品。”

虽然如此，品牌好的儿童玩具，也有数家生产商反把产品向国外出口，约翰举例说，如Lung Cheong Brothers公司，把全部的产品，都向国外出口。

约翰续称，除了在国内市场激烈竞争之外，许多非法进口的儿童玩具也在国内市场销售，印尼玩具商协会认为，进口有关的条例已足够。

他说，政府须提高监督措施，主要是在货物进出的港口，那是为防范非法产品进入。

他声称，有关需求事宜，最近2年至3年来，销售也有提高。“开斋节（Lebaran）后销售量剧升，提高大约30%。”