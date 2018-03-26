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进入市场维持盾币汇率稳定

央行承诺将保持盾币汇率在13700盾水平

【本报雅加达讯】在过去的一周，盾币兑美元汇率减值0.23%。上周五摘引彭博社(Bloomberg)称，在现货市场盾币汇率闭市时与前一天相比疲软0.2%至每美元13782盾的水平。

对盾币的估价，根据印度尼西亚银行(央行/BI)的中间汇率，亦疲软至13780盾的位置。在一周内盾币疲软0.11%，这是今年的第二最低水平。2018年3月9日，盾币兑美元的中间汇率曾达到13794盾。

央行承诺将保持盾币汇率符合其基本面。在短期内央行将维持盾币汇率俾使不突破每美元13800盾。

央行行长助理苏庚(Sugeng)称，央行将维持盾币在13700盾的范围。“但愿好转的经济亦能协助盾币呈强。大约是，央行保持稳定有如现在的13600盾至13700盾。”

印尼大学贸易与经济学院社会经济调查机构(LPEM FEB UI)研究主任Febrio N. Kacaribu称，央行已进入市场干预盾币。央行将维持盾币汇率在13800盾以下。

往后，央行依然须插手市场。然而Febrio预计，未来一段时间的干预不如此前和本月初那么重。因为，在该期间外国投资者从国家债券和股市涌出。

只不过，从两周前至上周四，在盾币债券的外资达12亿盾。Febrio说，“虽然从股市仍然出现净流出为2亿美元。”外资流入债券市场望能减少对盾币的压力。

中亚银行(BCA)经济学家大卫(David Sumual)称，虽然我国经济基本面相对的不错，问题在于盾币的浅层市场。因为需求往往集中在现货市场。

因此，大卫认为，目前央行处于进退两难的地步。一方面，央行必须维持稳定。另一方面，经济增长还不是最佳的。这种情况迫使央行应该寻求平衡和其他政策。大卫说，“从宏观审慎可能保持基准利率来促进经济增长，但是在另一方面，必须维持盾币稳定，因为如果受到干扰其后果严重，且成本很高。”