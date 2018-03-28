Wednesday, March 28th, 2018 | Posted by

进一步简化行政审批手续
佐科威总统于芝冷西启动在线海关办理许可设备

我国总统佐科威周二（3月27日）下午16:30左右在西爪哇省茂物县芝冷西(Cileungsi)镇为PT Samick Indonesia在线海关办理许可设备举行启动仪式.陪同总统的还有财政部长丝莉慕利亚妮（左二）、经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（右二）和财政部关税总局局长赫鲁(Heru Pambudi，左一)，并与总统一起按钮启动仪式。

我国总统佐科威周二（3月27日）下午16:30左右在西爪哇省茂物县芝冷西(Cileungsi)镇为PT Samick Indonesia在线海关办理许可设备举行启动仪式.陪同总统的还有财政部长丝莉慕利亚妮（左二）、经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（右二）和财政部关税总局局长赫鲁(Heru Pambudi，左一)，并与总统一起按钮启动仪式。

 

【雅加达安达拉通讯社327日讯】“这个世界上一切都在变,唯一不变的是永远在变。若我们不能及时适应迅速万变的新时代，我们很快就会被时代淘汰，使我们在国际舞台丧失竞争力。”

我国总统佐科威周二（327日）下午16:30左右在西爪哇省茂物县芝冷西(Cileungsi)镇为PT Samick Indonesia在线海关办理许可设备举行启动仪式演讲上如斯说道。总统的演讲获得在场已经等候多时的海关申报使用者的热烈欢迎。

总统继续说，我们必须进一步简化繁文缛节的行政审批手续，提高办事效率，给予企业应有的支持。

总统回顾十多二十年前公众办理政府准字时必须填写一大堆的文件填写手续，但是现在世界不断在变，科技的进步甚至超越人类的想象，我们已经进入无纸化社会，一切已能在数秒时间完成在线作业，因此政府官员更应该抛弃官僚主义作风，持续提高办事效率，协助和给予我国企业有效的支持和大力的协助，不断增强我国经济创新力和竞争力及全力推动我国经济持续健康发展，跟不上时代终究就会被先进时代淘汰。

总统也利用这个难得的机会与在场的1,425公司企业家介绍政府通过财政部条例额（PMK）四项有关简化海关和消费税许可的新规则，以方便企业办理行政审批手续。

首先，节省海关登记时间和简化其他方面的审批手续。

其次，综合囤积保税中心（TPB）也将进一步简化和改进。 此外，在保税区，保税物流中心（PDRI）和其他部门的某些活动框架内，政府给予企业豁免进口征税。

第三，政府也为以出口为目的（KITE）原料提供便利，即对进口待加工，装配或组装原材料货物给予豁免进口税或退税的方便。第四，建立应税货物产品企业家编号(NPPBKC)以方便工厂，货物储藏中心，批发商企业家获得经营商业活动的许可。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210483

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