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迎接学校假期和开斋节 鹰航提高运载能力8%

【本报雅加达讯】为迎接适逢开斋节和学校假期，印尼鹰航公司将提高乘客运载能力至8%。

鹰航公司总经理巴哈拉（PahalaMansury）日前在雅加达称，公司将以增加航班班次和投入宽体飞机运营，提高乘客运载能力。

“公司通常把运载能力增加7%至8%。公司将在既有的定期航班，投入宽体飞机运营或增加班次，”他说。

由于今年的开斋节适逢学校假期，巴哈拉坦言公司准备提高运载能力。

“由于开斋节适逢学校假期，公司可能把飞往登巴萨和东南亚一些目的地的航班使用宽体飞机，”他称。

鹰航公司营销和信息技术总监妮娜（Nina Sulistyowati）解释，在开斋节和学校假期飞往爪哇岛大城市、登巴萨和棉兰的航班显著增加。

虽然未能透露公司在开斋节和学校假期的收入潜力，她说许多乘客订购了在开斋节假期的机票。

“许多乘客订购了机票。这是客户的习惯，尽早准备，”妮娜说。

登巴萨成为货运枢纽

进一步，鹰航总经理巴哈拉称，公司将把巴厘登巴萨的伍拉·赖国际机场打造成主要货物枢纽之一。

他希望公司以登巴萨作为航空货物枢纽，将推动公司于今年的货运增长13%至15%。

“目前来自货运业务的收入约占公司总收入的8%。目标是如何把货运对公司总收入的贡献提高到13%至15%，”他说。

虽然如此，巴哈拉解释，公司在以伍拉·赖国际机场为货运枢纽的努力还面临一些问题，尤其是机场设施有限问题。

“伍拉·赖机场既有的仓储设施、冷藏库设施有限。这成为公司扩展货运业务的障碍，”他如是说。

为提高鹰航公司在我国东部地区的货运服务质量，巴哈拉说鹰航公司将与伍拉·赖机场运营商Angkasa Pura第一公司（AP I）及旗下企业Gapura Angkasa公司合作，增建伍拉·赖机场的货运设施。