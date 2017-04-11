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迄今为止在我国各领域

伊斯兰开发银行已投资80亿美元

【本报努沙杜亚讯】伊斯兰开发银行(IDB)相当经常地把资本投资在我国。在各领域发放的资金，迄今录志已有80亿美元。

周二，伊斯兰开发银行总裁班达尔(Bandar Al Hajjar)在巴厘，努沙杜亚，巴厘国际会议中心的新闻发布会上作出上述表示。

班达尔解释说，上述数目其中共70亿美元是至2016年落实的。分别在保健，教育，农业，和基础设施领域。“至2016年印尼已有70亿美元，仅去年我们签署投资总值15亿美元。”

一天前，通过Sarana Multi Infrastruktur(SMI)公司，伊斯兰开发银行持续的投资10亿美元。有六个主要点，包括共同筹资，合作投资，资本市场产品和其他合作形式，来资助具有潜在力的基础设施工程项目。

他说，“昨晚亦已与SMI公司签署谅解备忘录，资助在印尼的基础设施工程项目。”

班达尔深信，将有很多的投资进入我国，何况是以良好的经济形势，在这全球经济，有许多投资商机可加以利用之际。伊斯兰开发银行自1975年成立以来，已运行项目达1273亿美元。特别是对基础设施的份额为53.3%，农业10.7%，保健和教育9.3%。此外，去年该银行亦已运行公私合作伙伴关系方案约34亿美元。