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达尔敏: 中国经济好转

第三季我国贸易业绩有望提高

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)乐观的表示，今年第三季度的经济增长将受好转的中国经济所提振。甚至该征兆在2017年第二季度就已看出来。达尔敏深信，中国经济的好转，将对我国经济产生积极的影响。因为该国对工业原材料的需求，部分来自我国，料将增加。

如此一来，我国出口将有所改善，因其需求增加。然而，该业绩变动当然不能很快的感受到，因为需滞后时间。日前，他在雅加达说，“在这一个月内我们先看看吧。通常是不直接带来影响，是需要时间才开始显现中国经济好转对我国出口的影响。”

达尔敏说，藉着我国出口的提高，则将促进国内经济增长。“不过，不能直接就显现，通常需要一至两季度的时间，理应在第三季度才看出来。”作为信息，在最近数年内。中国经济增长继续下滑，因由投资至消费的经济结构转变。以致，许多原材料出口国，其中之一的我国受影响。

2017年第二季度，中国经济增长比去年同期升至6.9%，或低于此前预期。今年首季度，中国的国内生产总值(GDP)落实亦为6.9%。

与此同时，2017年首季度，我国国内生产总值落实为5.01%，或比2016年同季度的经济增长4.92%有所上升。

根据中央统计局(BPS)的记载，2017年6月份我国出口业绩为116.4亿美元，或比上个月下降18.82，和比去年同月份降低11.82%。而累积的，2017上半年，我国出口总共为799.6亿美元，或同比上升14.03%。