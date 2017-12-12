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达尔敏预计今年通胀率达3.1%

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)预计，今年通货膨胀处于3.1%水平。该通胀率仍在政府指标内，即处于4%范围。

周一，达尔敏在雅加达中区Borobudur酒店的2018年行业展望研讨会上称，“现在处于低通胀率3%-3.5%。今年可能在3.1%左右。截至11月份为2.87%-2.89%。以致年底不会错过很多约3.1%。”

达尔敏说，最近两年出现低通胀率趋势。该通胀率低，其中之一是因为各种主要必需品价格受到控制的缘故。“最近两，三年各物价稳定，最近三年主要是介于3%至3.5%之间。我们从来没有经历过连续的后果。甚至在新秩序政府时代的经济增长高，比现在的更高达7-8%，其通胀率肯定在两位数。”

达尔敏补充称，虽然我国经济增长处于5%范围，但是上述数字可说足以显示具有质量的增长数字。这可从贫穷率由11.2%降至10.64%看出来。

此外，基尼比率别名不等式在2017年3月份有所降低至0.393%，或比2016年9月份的基尼比率0.394%下降0.001个基点。

达尔敏继称，“通常经济学家们说，有质量的增长是如果经济增长伴随一些指示器，经常列入社会指标内，至少是贫穷率下降，失业率降低，基尼比率下降等等。”