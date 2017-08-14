Monday, August 14th, 2017 | Posted by

达尔敏称政府的量化宽松
或财政紧缩政策取决于央行

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Darmin Nasution

【雅加达安塔拉通讯社8月14日讯】周一（14/8），我国经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）在雅加达国民讨论会后称，财政量化宽松政策将取决于印尼银行（央行/BI），大多数经济学者均冀政府实行更宽松的财政政策，以推动国内经济增长，然而，央行将根据更客观的数据和评估决定政府的金融政策。

这位央行原行长达尔敏称，人和央行采取的财政政策均具有利与弊宽的因素存在，因此在做出任何决定之前，相信央行将会非常谨慎采取金融措施。达尔敏也补充说，央行将密切关注美国美联储（The Fed）可能采取升息的政策。

“虽然最近美国不调升利率。但是若美国经济表现好转的话，他们一定将选择再调升利率的决定。”

此前，央行行长阿古斯·马尔多瓦尔多约（Agus Martowardojo）称，央行将打开空间放松货币政策，只要已经处于百分之三的通货膨胀率继续控制。 央行在连续九个月内已维持7天逆回购利率( 7 Days Reverse Repo Rate)不变，为4.75%。“央行认为通货膨胀率维持。我们将认真监督，若该通货膨胀率继续维持，央行可能将实施宽松政策。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190433

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