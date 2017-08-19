Saturday, August 19th, 2017 | Posted by

达尔敏称政府帮助征地
预计2018年私企对基建投资将增加

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Darmin Nasution

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)预计，2018年私企对国家建设的投资贡献增加。他说，“并不是所有的都由国家收支预算资助。私企扮演的角色应该越来越大。”

达尔敏称，政府准备各种的激励，以便鼓励私企在基础设施项目投资。其中之一是通过协助投资者征地保证。

该征地由国家资产管理机构公共服务机构准备，在2018年国家收支预算修正案中已经为征地列入的预算共35.4兆盾。他说，“我们邀请私企，对基础设施不使用国家收支预算。”

财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，出口和投资部门成为促进2018年经济业绩的基座。“增长更感乐观。因为在国家收支预算以外的增长贡献因素望能够支持，例如投资和出口。”

在减少2018年外债融资份额和建设上，政府将仰赖私企。明年的经济增长指标为5.4%，通过确保民众的消费，增加投资，以及改善进出口业绩的支持。

上述指标是基于各增长达5.1%的出口和家庭消费预期，政府消费3.8%，固定资本形成总额6.3%以及进口4.5%。

公共工程部长巴苏基(Basoeki Hadimoeljono)称，在2018年全长615公里的高速公路建设上，政府将促使私营部门参与，因国家收支预算融资份额仅25公里。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190769

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