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达尔敏称不管谁出任下一届Fed主席

主要还是继续加强我国经济基础

【雅加达Liputan6新闻网11月3日讯】11月3日，美国总统特朗普（Donald Trump）已正式宣布提名杰罗米鲍威尔（Jerome Powell）出任下一届美联储主席，明年2月将接替65岁的耶伦（Janet Yellen）。相信这项提名顺利获得共和党占多数的参议院批准，因为鲍威尔也是一名共和党人士，因此可以预测鲍威尔将在未来四年执掌美联储。

根据维基百科的公开资料，鲍威尔1953年出生于华盛顿，1975年大学毕业于普林斯顿大学政治学专业，1979年乔治城大学法律博士毕业。

鲍威尔是首位没有经济学学位的美联储主席，但其金融机构高管、财政部高官、智库学者的丰富工作经历，也是其获得市场认可的资本。可以预见，他将充分协调特朗普总统、华尔街金融机构、智库学者的意见。同时，既能保持美联储政策的连续，又能与财政部密切合作，推动特朗普的金融监管、减税、基建投资等改革计划。 鲍威尔支持美联储渐进加息、缩表的货币政策。当前美国通胀率低于2%，但正在逐渐接近2%，同时他承认当前美国经济增速偏低，这一观点与特朗普加快GDP增长的观点一致。

被问及有关美联储新掌门人鲍威尔未来可能采取的金融政策，我国经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（Darmin Nasution）在雅京称，不管谁掌管美联储，主要还是我们必须自身硬，先加强我国经济基础才能应付全球经济可能出现的起伏波动。

我国盾币汇率目前稍微回升至一美元13,500盾的范围内。 此前曾暴跌至13,600盾的水平。 而我国综合股价指数（IHSG）目前已经突破6000多点，因此盾币疲软完全没有反映我国经济总体都趋向稳健发展的良好趋势。