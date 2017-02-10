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达尔敏:我国债务评级正面

预示着政府的性能更可靠

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)认为，穆迪国际评级机构(Moody’s)把我国主权信用评级展望由稳定上调至正面，与此同时肯定了Baa3投资评级，预示着政府的性能更可靠。

周四，达尔敏在雅加达与国会第十一委员会有关庶民业务贷款评估的工作会议结束后称，“我们愈加实际和可信。”

达尔敏说，有关在国家收支预算指标的制定方面，目前政府更加实际，所以没有什么可担心的，虽则穆迪担忧国家财政收入目标。

他补充称，“我们已经更现实，这意味着奇怪如果他们还表担忧。”

他说，穆迪改善我国政府的债务评级，将对投资领域提供良好的影响。只不过。该税务总局局长表示，我国投资氛围不仅受某一个评级机构的影响而已。

他解释说，“如果是改善确是有的，但是这个世界并不总是以一票的影响。特朗普(Donald Trump)也有其影响。若有影响主要是人们对投资的信任。”

与此同时，印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，政府债务评级由稳定升至正面，是因为政府能从一些全球的不确定性管理我国的经济。同时，在经济结构改革上，政府亦被认为一贯的执行。