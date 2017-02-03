Friday, February 3rd, 2017 | Posted by

输给新加坡与泰国等邻国
佐科威总统冀尽快改善国家品牌

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佐科威总统

 

【本报雅加达讯】佐科威总统提醒说，印尼的品牌影响力无论是在贸易，投资，以及旅游方面若与其他国家相比依然疲软。因此总统希望尽快改善国家品牌，正如其他国家那样，拼命提高他们的品牌影响力。总统周五（3/2）中午在雅加达总统办事处主持内阁局部会议讨论国家品牌时说：“

从我收到的贸易与投资方面的资料显示，印尼的品牌影响力仅在6.4％的水平上，而新加坡几乎达10％，泰国略高于印尼。印尼的水平还低于世界平均水平7.7％。总统还表示，在旅游领域，印尼的品牌影响力在5.2％水平上，也就是说，还在泰国的9.4％以下以及新加坡的8.6％以下。

为提高这些国家在投资、贸易和旅游领域的竞争力，他们在全球通过软实力的方式竞相建立声誉。比如通过电影文化外交，美食外交，体育外交等。总统说，我们要知彼知己才能百战百胜，我们需要更深层次的了解我们品牌的长处和短处，我们应该尽量发挥我们的长处，改善我们的短处。总统强调说，我们的品牌不能仅限于标志而已，而是让品牌的良好声誉真正为到访印尼的游客所认同与感受到，我们需要维护国家的正面形象。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174236

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