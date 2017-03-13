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资本市场214, 397名女性投资者仅30％积极

【本报巴厘讯】 印尼证券交易所（BEI）记录到，单个投资者识别号码（SID）总数在2016年多达535 ,994 SID，这个数目比2014年的101 ,887 SID增加434 ,107 SID。

可惜投资者的总数仍然由男性支配，女性仅占约40％。此外，女性投资者的积极程度也相当低，从214, 397名女性投资者中仅30％积极。

印尼证券交易所发展部经理尼基.何甘（Nicky Hogan）说：“其实，从巴仙数来看，女性投资者总数也不会太少，问题在于她们的积极性比不上男性。”

目前，在印尼证券交易所资本市场中活跃进行交易的女性投资者仅大约64 ,319至85, 758 SID。

在2016年新的投资者人数达101, 887 SID，其中66 ,665 SID是男性投资者，而女性只有35, 222SID。而活跃的男性投资者人数多达21 ,470 SID，女性只有472 SID。

尼基认为，目前女性投资者积极性仍偏低的原因可能与女性在开始投资时持非常小心的心理状态有关。

“根据调查结果，女性比男性更有纪律。但，在开始投资时往往男性更自信。但接下来的是女性比男性更有纪律。”他如斯说。