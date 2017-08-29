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资本市场融资突破153兆盾增长41.9%

【本报雅加达讯】截至2017年8月28日，上市公司通过债券发行、首次公开招股(IPO)和配股发行（rights issue）的资金总额，达到153.6兆盾。上述资本市场的融资比2016年同期的108.2兆盾增长了41.9%。

根据印尼证券交易所（BEI)和金融服务管理局（OJK)的资料，48家上市公司通过发行债券和伊斯兰债券的资金总额达93.96兆盾，比2016年43家上市公司的65.02兆盾，涨升了44.51%，

随后，通过首次公开招股筹集到4.1兆盾，比2016年的4.3兆盾下降4.65%。然而，从今年1月初到8月28日，进行首次公开招股的公司和成为印尼证交所的新上市公司数量达到21家公司，比2016年的9家公司更多。

从配股发行获得的资金总额55.59兆盾，比去年同期的38.95兆盾增长42.68%。 Investa Saran Mandiri有限公司经理Hans Kwee称，自2017年初，我国经济状况可说比2016年更好，从而推动在资本市场融资的增长。

日前他在雅京说：“此外银行存款利率趋于下降，造成许多公司发行债券。市场看涨时，便是公司上市的恰当时机。”

他续称，虽然央行（BI)数次下调基准利率，但贷款利率却居高不下。因此与其向银行借贷，公司更选择发行债券。

Hans说：“银行也正面对不良贷款率上升的问题。因此其中一项涉及贷款利率下降的传导，作为银行的一种补偿形式，使其能维持不良贷款比率。”

如果不良贷款率上升，银行将需要配置贷款的更多准备金。截至2017年6月，BI发布的货币供应量数据(M2)达到11.77%。