Tuesday, August 29th, 2017 | Posted by

资本市场融资突破153兆盾增长41.9%

【本报雅加达讯】截至2017年8月28日，上市公司通过债券发行、首次公开招股(IPO)和配股发行（rights issue）的资金总额，达到153.6兆盾。上述资本市场的融资比2016年同期的108.2兆盾增长了41.9%。

根据印尼证券交易所（BEI)和金融服务管理局（OJK)的资料，48家上市公司通过发行债券和伊斯兰债券的资金总额达93.96兆盾，比2016年43家上市公司的65.02兆盾，涨升了44.51%，

随后，通过首次公开招股筹集到4.1兆盾，比2016年的4.3兆盾下降4.65%。然而，从今年1月初到8月28日，进行首次公开招股的公司和成为印尼证交所的新上市公司数量达到21家公司，比2016年的9家公司更多。

从配股发行获得的资金总额55.59兆盾，比去年同期的38.95兆盾增长42.68%。 Investa Saran Mandiri有限公司经理Hans Kwee称，自2017年初，我国经济状况可说比2016年更好，从而推动在资本市场融资的增长。

日前他在雅京说：“此外银行存款利率趋于下降，造成许多公司发行债券。市场看涨时，便是公司上市的恰当时机。”

他续称，虽然央行（BI)数次下调基准利率，但贷款利率却居高不下。因此与其向银行借贷，公司更选择发行债券。

Hans说：“银行也正面对不良贷款率上升的问题。因此其中一项涉及贷款利率下降的传导，作为银行的一种补偿形式，使其能维持不良贷款比率。”

如果不良贷款率上升，银行将需要配置贷款的更多准备金。截至2017年6月，BI发布的货币供应量数据(M2)达到11.77%。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191752

Posted by on Aug 29 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added