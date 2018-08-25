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贸易部长称今年7月份

非油气出口同比上升19%

【本报玛琅讯】贸易部表示，2018年7月份，非油气出口比去年同期的124.4亿美元上升19%成为148.1亿美元。

本报援引贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita）发布的新闻稿说：“今年7月份的非油气出口额是截至2018年中旬以来最高的出口额。”

甚至，这7年内最高的非油气出口额几乎与2011年非油气出口额148.2亿美元一样大。

“今年7月份的出口业绩对大力落实政府已定下出口目标，显示积极信号，”他阐述。

部长补充说，2018年1月至7月份的累积出口额共计942.1亿美元，或比去年同期的848.3亿美元上升11.1%。

以上非油气出口的业绩，加强了我们能达到今年非油气出口提高11%的指标持乐观态度。

今年1月至7月份几种主要非油气商品出口提高并做出很大贡献，即是矿石，地壳和金属灰（HS 26）、钢铁（HS 72）、纸浆（HS 47）、各种化工产品（HS 38），以及钢铁制成品（HS 73）。

除了矿石，地壳和金属灰之外，上述几种主要商品的出口额上升是因为出口价格上涨。出口价上涨可从出口额增幅比出口量更大。

此外，贸易部长声称，出口到中国、日本、韩国、马来西亚，以及台湾的非油气产品，对2018年1月至7月份非油气出口提高做出巨大贡献。我国向上述国家出口的非油气产品提高是因为他们国家市场的需求量提高。

至2018年7月份，我国对外贸易出现30.9亿美元的逆差，为此，贸易部已经准备各种步骤，来克服该问题。

上述步骤是向非传统国家提高出口产品，以及削减对出口目标国家市场通路的阻碍。

进口方面，贸易部正采取控制消费产品进口的措施。贸易部亦与工业部和财政部进行合作，讨论向在国内已拥有替代产品的进口产品征收所得税（PPh）的计划。