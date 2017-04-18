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贸易部长召集棕榈企业集团大亨

散装食用油价格最贵每公升11000盾

【本报雅加达讯】贸易部长鲁基达（EnggartiastoLukita）周一召集棕榈企业集团大亨，共商散装食油价格问题，贸易部规定散装食用油价格最贵每公升11000盾。出席的大亨中有几位已列入印尼富豪行列，其中是Rajawali 集团创始人Peter Sondakh，金光集团的Franky Wijaya

与三林集团的Franciscus

Welirang。然后是亚洲农业公司总经理Kelvin Tio，Musim Mas 集团总裁Bachtiar Karim，

丰益国际集团董事Tumanggor，Sampoerna 集团董事Soetjahjono Winarko，Triputra Agro Persada 公司首席执行官 Arif Rachmat，Harita集团首席执行官Gunawan

Lim，PT Astra Agro Lestari 公司总经理Widya

Wiryawan。据鲁基达说，与棕榈企业集团大亨的会晤是为确保到开斋节期间有充足的供应和价格的稳定。贸易部已规定简单包装与散装食用油价格最贵每公升11000盾。“我们已要求各企业家提高简单包装与散装食用油的生产。比起我召集中等棕榈企业家，倒不如召集上层的棕榈企业家，由他们直接传达我的要求。”周一他在雅加达贸易部办公室如斯说。他明确表示，贸易部仅干预简单包装与散装食用油价格，其他的如优质食用油依然允许由企业家自己定价，我们不插手。