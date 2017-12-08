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贸易部长:只有印尼工商会馆成员

才可以实行进出口活动

【本报雅加达讯】贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita）强调，只有注册成为印尼工商会馆（Kadin）成员的公司才可以进行贸易活动，包括进出口活动。

贸易部和印尼工商会馆（Kadin）就有关整合在线交易领域的企业数据达成协议。

他在贸易部与印尼工商会馆签订谅解备忘录时说：“印尼工商会馆对所有的进出口发出许可证，只要成为印尼工商会馆的成员，或只有印尼工商会馆的成员才可以进行进出口活动。”

贸易部长解释说，在印尼工商会馆注册成为成员的所有公司或者分配商必须向贸易部登记和呈报他们拥有的公司、仓库和其产品储存量。

已登记之后，该公司必须遵守所有的条例，其中是不囤积货物，因为将使在市场拥有的货物供应受阻。

他强调说，囤积货物的公司或者分配商必须被开除印尼工商会馆会员籍。

“成为黑名单成员，必须被印尼工商会馆开除，不可以再成为印尼工商会馆的成员，若印尼工商会馆不遵守条例，我们将取消与他们的合作，”他称。

贸易部与印尼工商会馆进行的合作是提供和利用贸易部的公司数据，特别是企业家持有的贸易许可证（SIUP）和公司注册证（TDP）。这一向以来，贸易部通过在线信息系统处理该公司的数据。

通过上述合作，公司在线获得贸易许可证和公司注册证的，自然地将免费获得印尼工商会馆发行的会员卡。

他认为，该合作将对企业家或者政府提供了许多好处。印尼工商会馆成员的数据库将自然地成为贸易部的数据库。

上述数据库将方便政府和印尼工商会馆编制和宣传各种贸易政策。

与此同时，印尼工商会馆总主席罗善·罗斯拉尼（Rosan P Roeslani）声称，使用贸易部门公司数据的合作，将方便我国企业家成为印尼工商会馆的程序。

签署谅解备忘录之后，我希望，印尼工商会馆的成员将继续增加，并使印尼工商会馆的组织愈加巩固。

目前，印尼工商会馆已全国34省份和500个县市设有分办公处。除了使常务理事委员会支持印尼工商会馆在国内和国际的任务，我们拥有36个外国双边委员会。

上述合作为期3年，根据双方的需要可以延长和结束所建立的合作。