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贸易部长保证我国油棕

是世界上最好的

【本报莫斯科讯】贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita）在俄罗斯企业家的前面保证，我国油棕的质量是世界上最好的。

他在俄罗斯莫斯科主持我国与俄罗斯棕榈油业论坛的开幕式时表示：“我保证我国油棕质量是世界上最好的。”

上述棕榈油业论坛是我国驻莫斯科大使馆为向俄罗斯推介我国货物、服务，以及旅游业各种产品而于2017年8月4日至6日在莫斯科举行第二届印尼节的一系列活动。在上述论坛后成立印尼与俄罗斯棕榈油协会。

贸易部长深信，欧盟认为我国油棕产品有害健康，并因环境恶化，而造成毁林的声明是由于贸易竞争的问题。那是因为我国产品的竞争力较高。

他续说：“他们的声明很不合理。我已经向他们解释该问题，在我证明他们的说法是不正确后，他们不能争辩。”

出席该活动的有我国驻俄罗斯大使瓦希德·苏伯力雅迪（M. Wahid Supriyadi）、国际贸易谈判总署长伊曼（Iman Pambagyo），以及贸易部国家出口发展局局长阿琳妲（Arlinda）。

贸易部长声称，我国油棕质量不构成任何危害健康，同时油棕业的管理对生活环境不带来负面影响。

“请你们到我国看看，你们可以看到我国管理的油棕如何，对生活环境没有带来负面影响，”他称。

我国政府非常保持国内产品的质量，以便在这个自贸时代能公平销售。