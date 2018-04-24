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贸易部定下指标 TEI 2018交易额将达15亿美元

【本报雅加达讯】贸易部定下指标，2018年印尼贸易博览会（TEI）的交易额将达到15亿美元，希望能提高我国在短期或长期的出口业绩。

贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita）声称，为吸引潜在买家，贸易部将与我国驻外国的所有代表进行合作，向伙伴国家推介2018年印尼贸易博览会。

他在雅加达介绍第33届印尼贸易博览会时表示：“即使产品质量很好和其价格很便宜，但没有推介活动，最后将一无所获。”

在2017年定下的交易额达为11亿美元，但在2017年TEI的交易额能超过指标，增加37.36%成为14亿美元。

2018年TEI题为 “为全球商机创新产品”（Creating Product for Global Opportunities)，预计参观博览会的观客将达2万8000人次，而1110个参加者将展出300种国产优质产品。

“TEI是国产产品陈列室，为此，展出的产品必须具有国际质量和标准，”他如斯说。

贸易部长表示，非洲国家是我国潜在的非传统出口目标市场。

“主要买客将来自新市场，如非洲、南亚、中亚，以及中东国家，而未来非洲市场的潜力更大，”他这么说。

非洲市场的潜力本来非常大。在几个星期前举行的2018年印尼与非洲国家论坛（IAF），交易额达到5亿0227万美元，这些买家是来自非洲地区54个国家的商业代表团。

上述交易额并不属于2018年印尼与非洲国家论坛的开幕式签订的谅解备忘录，达成总额5亿8656万美元的一部分。

他称，从上述商业接洽以及我国产品展览会获得的总收入达到10.9亿美元。

出席2018年印尼与非洲国家论坛的一些代表团当中，在印尼产品展览会最多进行商业交易的代表团来自加蓬、几内亚比绍、塞内加尔、尼日利亚、毛里求斯、摩洛哥、乌干达、刚果共和国、几内亚共和国、津巴布韦、马里、斯威士兰、科特迪瓦、埃塞俄比亚、纳米比亚，以及喀麦隆。

印尼产品展览会总面积1100平方米，参展人数达到54个，比2018年印尼博览会的参展人数1110更少。