Friday, August 11th, 2017 | Posted by

贸易部定下指标：
今年向俄罗斯出口增长20.87%

【本报雅加达讯】政府通过贸易部定下指标，我国向俄罗斯出口的非油气数量，从201612.6亿美元，今年或提升20.87%成为15.2亿美元。

贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita举行记者招待会时表示，今年83日至5日到俄罗斯进行工作访问时，两国签署前景的合作协议，以致希望我国能提高非传统出口市场的非油气产品。

我们定下指标，向俄罗斯出口的非油气产品提升20.87%成为15.2亿美元，以致能支持2017年非油气出口提升5.6%的指标，”他这么说。

我国贸易代表团访问俄罗斯旨在扩大向非传统伙伴国家的市场渠道，尤其是俄罗斯和欧亚国家，如白俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦，以及吉尔吉斯斯坦。访问俄罗斯所带来的其中一个成果是签署油棕商业交易每月9万吨的协议。

俄罗斯是我国第23个贸易伙伴，而2016年两国间的贸易额达到21.1亿美元，我国非油气部门的贸易顺差4亿1090万美元。

2016年非油气出口达12.6亿美元，而我国从俄罗斯进口的产品8亿5060万美元。

此外，在2012年至2016年期间，我国向俄罗斯出口的非油气提升8.5%

我国贸易获得的顺差额相当大，但我们必须获得更大的顺差，”他补充说。

虽然全球经济的情况仍缓慢，但贸易部定下指标，在2017年非油气出口提升5.6%。今年定下的非油气出口指标比在中期发展计划（RPJM）的11.9%更低。

贸易部计划，将开放非传统的新市场来提高非油气出口，但将仍然保持既有的出口目的国。除此之外，我们将通过精心设计、包装，以及家具，进行产品的多样化，尤其是中小型企业生产的产品。

佐科威总统指示贸易部瞄准非传统市场作为必须发展的一个商机，来提高非油气出口。

非传统出口市场是新的出口目的国，或者还拥有巨大机会提高贸易额的国家。非传统出口市场，其中是位于非洲、中东，以及欧亚地区的国家。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190220

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