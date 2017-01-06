Friday, January 6th, 2017 | Posted by

贸易部定下指标
今年非油气出口增长5.6%

【本报雅加达讯】虽然全球经济放缓趋势今年仍在持续，贸易部定下指标，今年的非油气出口增长率为5.6%

贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）前日在雅加达声称，根据2017年中期建设计划，非油气出口增长指标定为11.9%

在全球经济放缓趋势之际，贸易部设定更现实的目标，把2017年的非油气出口增长定为5.6%，”他如斯说。

20161月至11月期间，非油气出口总额1188亿美元或同比下降1.96%

2016年我国的出口总额1306.5亿美元或同比下降5.63%

在该期间，我国进口总额1228.6亿美元，或者我国对外贸易顺差77.9亿美元。

贸易部其中以开拓非传统的新市场，同时维护既有的出口目的国、进行产品多样化，加强产品设计和包装，尤其是中小型企业产品以及扩大国产家具市场，努力提高我国出口。

英卡尔说：“贸易部以产品开发和提供市场信息便利，努力提高国产的竞争力。”

贸易部将评估出口目标国、新出口产品，以及重新设国外的贸易代表定位。在国外的19家印尼贸易促进中心（ITPC）和25位贸易参赞可成为贸易部描绘出口目标国的工具。

除此之外，政府也致力完成一些国际谈判，包括双边谈判和多边谈判。

政府正努力完成的双边谈判是印尼与欧盟全面经济伙伴关系协定（CEPA）、印尼—澳大利亚全面经济伙伴关系协定、印尼—土耳其自贸协议（FTA）以及印尼—俄罗斯自贸协议。

此外，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已确定了中小企业经济与技术（ECOTECH）的章节和中小企业（SMEs）的章节。

我国于201611月的出口总额达135亿美元，比2015111.2亿美元飙升21.34%201611月的出口总额创自20156月以来的新高。

2016年中央统计局（BPS）记录，自当年1月起，每个月的出口总额一点一点地上升。

我国出口的增长由动物和植物脂肪和油脂出口总额达3.661亿美元，占总出口额的20.37%所推动，其次是矿物燃料总额1.416亿美元，以及宝石首饰8730万美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172306

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