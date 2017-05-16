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贸易平衡数据和七国首脑会议等

影响股价综指走向

【本报雅加达讯】本周内印尼证券交易所（BEI)综合指数（IHSG）虽趋于上涨，但只在整合的范围内。投资者将关注国内外的一些因素，包括贸易平衡数据报告、央行总裁理事会会议（BI RDG）结果、和国际评级机构标准普尔（S＆P）对我国债务的评级决定等。

Binaartha证券公司分析师M Nafan Aji Gusta Utama 称，在通货膨胀率相对稳定以及外汇储备相对充足之际，我国宏观经济处于良好状态。但本周内可能会出现影响综指动向的一些国内外混合因素。

日前Nafan在雅京对媒体称：“基于每周报告（weekly chart）的监测，有迹象表明综指在本周内进行整合，但仍有呈强的可能性，预测其支撑点和阻力点处于5630点和5750点。”

他说如果本周内能够突破5750点水平，综指的阻力点或达到5775点。

Nafan相信央行将在本周召开的央行总裁理事会会议上，保持4.75%的央行7日逆回购利率不变。因为通货膨胀率仍在央行预测的范围内。

他说：“来自国外的因素包括中国工业生产报告、英国通货膨胀率和日本国内生产总值（GDP）数据。”

Nafan续称，其他还有将对国外进口商品实行保护主义政策提出质疑的意大利七国首脑会议结果。此次峰会的结果预计将对全球经济的改善产生重大的影响。

他说：“迄今为止，来自法国的影响并不存在，鉴于该国总统选举的结果受到市场的积极回应。上周的负面反应是由于不利的法律和安全动态。”

Nafan阐明，尽管外国投资者在国内市场一度录得净销售，但在上周末又净买入1.18兆盾。而综指在上周末也上涨22.21点或0.39%至5675.22点。本周一综指上涨13.654点或0.24%，收报于5688.670点。