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贷款转换为资本

银行需要时间调整

【本报雅加达讯】列入有系统性影响的一些银行认为，可转换为资本的债务工具，如次级债券（obligasi

subordinasi）和可转换债券（convertible bond）的成本负担是相当昂贵的。

因此金融服务管理局（OJK）也展延该工具所有权的调整期限，直至2018年12月31日。

NISP 华侨银行有限公司总裁Parwati Surjauaudaja

称，发行如次级债券的债务工具，可能不是银行的一个选项，因为其票面年利率将趋于高企。

他在日前对媒体称：“我们将研究一下其他更有效的选项，尤其此前在OJK条例（POJK）中载明最迟于2018年1月1日就须调整好。”

在财务报表中，股票代号为NISP的该银行最后发行总值8800亿盾的次级债券，票面年利率是11.35%，票据限期是七年。

国家储蓄银行（BTN）承认已经拥有可转化为资本的债务工具。该银行财务经理Iman Nugroho Soeko称，公司在去年已获得3兆盾的次级贷款。

他说：“在次级贷款中，我们与债权人达成协议，如果在清偿方面遭遇困难，该贷款可转换为资本。”

在2016年财务报表中，该股票代号为BBTN的银行从Sarana

Multigriya Finansial

(SMF)有限公司获得2.99兆盾次级贷款。以支持百万房屋计划。

中亚银行（BCA）总裁Jahja Setiaatmadja

称，可转化为资本的债务工具之一是可转换债券，即最初是债券，但需要时可以转换为股票。他说：“中亚银行资本依然充足，我们至今未拥有上述工具。”

另外，OJK银行监管执行主任Nelson Tampubolon承认，有系统性影响的银行要遵行这个规定，需要准备的时间。因此调整期限改为2018年12月31日。