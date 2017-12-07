Thursday, December 7th, 2017 | Posted by

财长希望勿对数字货币投资进行投机

Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

【本报雅加达讯】虚拟货币，例如比特币(Bitcoin)成为人们的热门话题，因其价格持续上涨。甚至有不少人亦受吸引把比特币作为投资工具。显然的此事对丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)财政部长成为一个严重的关切。

周四，丝莉.慕利亚妮在雅加达会议中心(JCC)称，“对我国人民似乎经常提出，因显示其价格越来越高被看好作为其中之一的投资形式。”

丝莉.慕利亚妮说，监管机构需要设定限制，作为对民众的保护形式。因为没有人能确定，上述价值达14000美元或1亿9000万盾会持续上升或长期生存。

她表示，“保护那些将使用商品作为投资或其它用途的人，必须保持在投资安全范围内或在金融和货币领域的法律法规。”印度尼西亚银行(央行/BI)和金融服务管理局(OJK)现在正处于准备上述极限之际。

她说，“如果它涉及作为支付工具或投资工具，则金融服务管理局应该发表一个声明，说明该货物或产品是否确实是安全的投资。”

与此同时，丝莉.慕利亚妮希望人们不要对数字货币，例如比特币的投资进行投机。“我们不期望任何可能有害的投机或泡沫。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200235

Posted by on Dec 7 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added