Posted by admin

财长希望勿对数字货币投资进行投机

【本报雅加达讯】虚拟货币，例如比特币(Bitcoin)成为人们的热门话题，因其价格持续上涨。甚至有不少人亦受吸引把比特币作为投资工具。显然的此事对丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)财政部长成为一个严重的关切。

周四，丝莉.慕利亚妮在雅加达会议中心(JCC)称，“对我国人民似乎经常提出，因显示其价格越来越高被看好作为其中之一的投资形式。”

丝莉.慕利亚妮说，监管机构需要设定限制，作为对民众的保护形式。因为没有人能确定，上述价值达1万4000美元或1亿9000万盾会持续上升或长期生存。

她表示，“保护那些将使用商品作为投资或其它用途的人，必须保持在投资安全范围内或在金融和货币领域的法律法规。”印度尼西亚银行(央行/BI)和金融服务管理局(OJK)现在正处于准备上述极限之际。

她说，“如果它涉及作为支付工具或投资工具，则金融服务管理局应该发表一个声明，说明该货物或产品是否确实是安全的投资。”

与此同时，丝莉.慕利亚妮希望人们不要对数字货币，例如比特币的投资进行投机。“我们不期望任何可能有害的投机或泡沫。”