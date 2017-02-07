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财长丝莉.慕利亚妮深信

今年在我国投资仍能增长

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani)依然深信，今年在我国的投资仍能增长。虽然还有全球经济的不确定性，例如来自唐纳德.特朗普(Donald Trump)总统大选后的美国。

丝莉.慕利亚妮信心指标之一是，由金融服务管理局(OJK)和世界银行表明的积极的预测。

日前，她在雅加达说，“金融服务管理局和世界银行称，从银行业方面有更高增长的贷款预测。那是投资资源的标志。”

此外，该前世界银行官员亦深信，向各国营企业的国家增资(PMN)将显示其成果。政府深信该国家增资用来落实各项国家优先工程项目。

丝莉说，“我们希望外国投资(PMA)和国内投资(PMDN)将成为一个贡献者。到目前为止已经相当不错了，虽然外部方面较差。虽有来自美国联邦基金利率(FFR)的威胁，投资者却依然强劲。”

丝莉亦深信，今年在资本市场的投资亦将提高。因为各方对今年我国的经济形势感到乐观。

她明确表示，“只要宏观基本面得以维持，和经济增长相对的能保持的话，则资本市场还是有积极势头。