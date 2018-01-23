Tuesday, January 23rd, 2018 | Posted by

财长丝莉.慕利亚妮深信
穆迪将再提升我国债务评级

Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)深信，债务评级机构，穆迪投资者服务(MoodyInvestors Service)将调升我国的评级。这个信念是基于2017年的财政成就。

从财政方面，政府记载2017年国家收支预算中的赤字落实，根据2018112日的数据占国内生产总值(GDP)2.46%

该数字远比2017年国家收支预算中的2.92%指标更小。丝莉说，“2017年我们的财政业绩良好。货币与始终保持汇率也是一致的。”

据财政部长称，政府将会进一步努力提高该评级。其中之一是继续改革议程，或评估机构在评估中的评估政策的改善。

如所周知，除了突出财政问题外，穆迪也提醒我国将影响2018年的地方首长选举。穆迪称，我国须警惕国内未来两年的政治事件。因为政治事件能放缓最近两年已实施的经济改革。

而从财政方面，我国的收入被认为仍处于拥有BAA3评级的其它各国以下。穆迪投资者服务主权分析师Anushka Shah 称，有几个因素可能推动我国评级上升。其中之一就是提高政府政策与国家财政收入多样性和可持续性相关的政策的有效性。

从货币方面，我国央行表示，2017 全年盾币对美元的汇率得以维持。甚至其波动率比2016年的更好。央行记载，截至20171221日，盾币贬值0.78%。然而，其波动仅在3%范围。比达到8%的去年更好。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204418

Posted by on Jan 23 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added