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财长丝莉.慕利亚妮深信

穆迪将再提升我国债务评级

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)深信，债务评级机构，穆迪投资者服务(Moody抯 Investors Service)将调升我国的评级。这个信念是基于2017年的财政成就。

从财政方面，政府记载2017年国家收支预算中的赤字落实，根据2018年1月12日的数据占国内生产总值(GDP)的2.46%。

该数字远比2017年国家收支预算中的2.92%指标更小。丝莉说，“2017年我们的财政业绩良好。货币与始终保持汇率也是一致的。”

据财政部长称，政府将会进一步努力提高该评级。其中之一是继续改革议程，或评估机构在评估中的评估政策的改善。

如所周知，除了突出财政问题外，穆迪也提醒我国将影响2018年的地方首长选举。穆迪称，我国须警惕国内未来两年的政治事件。因为政治事件能放缓最近两年已实施的经济改革。

而从财政方面，我国的收入被认为仍处于拥有BAA3评级的其它各国以下。穆迪投资者服务主权分析师Anushka Shah 称，有几个因素可能推动我国评级上升。其中之一就是提高政府政策与国家财政收入多样性和可持续性相关的政策的有效性。

从货币方面，我国央行表示，2017 全年盾币对美元的汇率得以维持。甚至其波动率比2016年的更好。央行记载，截至2017年12月21日，盾币贬值0.78%。然而，其波动仅在3%范围。比达到8%的去年更好。