Thursday, April 6th, 2017 | Posted by

财长丝莉称政府规定
2018年经济增长指标5.6%

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Sri Mulyani

 

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani)表示，在2018年国家收支预算草案(RAPBN)中的预算额将超过2200兆盾。该预算数额比所规定的2080兆盾的2017年国家收支预算有所上升。

藉着该预算数额，政府规定经济增长在5.6%范围，作为2018年国家收支预算草案的运算，或在2017年经济增长指标5.1%以上。而通货膨胀数字规定为3.5%正负1%。

丝莉.慕利亚妮说，上述数额是于日前在与佐科威总统的局部会议上，讨论2018年国家收支预算草案宏观设想时作出决定的。

她在雅加达Borobudur酒店解释说，“我们已与总统，副总统，和统筹部长们加以讨论。在看到需求方面后，总统规定5.6%，被认为是乐观的经济增长率。”

财长说，上述经济增长设想确是相当雄心勃勃，然而若是观察在国内外的数指示器的话，则被认为仍是可信的，何况是在2018年国家收支预算草案的预算超过2200兆盾。

丝莉.慕利亚妮补充称，“明年的国家开支数目上升得相当大超过2200兆盾。今年是2080兆盾。我们已致达2018年经济增长范围是5.4%-6.1%。每个人都有一个说法，和任何促进经济增长的各种因素。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179573

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