Friday, February 10th, 2017 | Posted by

财长丝莉拟订指标
今年税收收入增长16.8%

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚尼(Sri Mulyani Indrawati)拟订指标，今年的税收收入比2016年的收入落实增长16.8%。为追赶上述指标，政府成立税制改革小组。

丝莉说，上述小组的目的是为要建立从业务流程，改革科技，人力资源方面更强的基础，以及法律和条例。

她说，今年的税收对政府仍成为挑战之一。但是丝莉乐观的表示，今年贸易和制造业部门的增长，将成为税收提高的主要驱动力。

此外，其中之一的服务部门是金融业，将成为税收来源之一。而渔业，矿业和农业的贡献仍低。房地产和建筑对税务的贡献也还不多。

2017年国家收支预算(APBN)中，政府定下的税收指标为1498.87兆盾。上述税收包括税务收入达1307.67兆盾。以及关税收入191.2兆盾。

临近税务特赦第三期的结束，政府将继续传达给经济参与者，主要是中型企业和专业人员。而今年的主要焦点是确保和建立税收基础。

她说，政府通过2016年第32号总统决定书所推出的税务特赦计划，可说取得成果。但是目前我国却面对来自国家收入方面的挑战，或在税收方面由于仍相对有限的税收基础结果。“有效的纳税人数仅占已注册缴税的年度报税表的42%

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