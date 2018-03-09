Posted by admin

财政部预算编制主任坤达称

盾币疲弱有利于国家收支预算

【本报雅加达讯】财政部国家收支预算(APBN)编制主任坤达(Kunta Nurgaha)称，盾币疲软恰恰是对国家收支预算产生积极影响。因为当盾币疲弱时，天然资源的收入增加。

这是因为在国际市场的天然资源销售是以美元计价。他解释说，“因此，天然资源的收入增加。”另一方面，盾币汇率疲软亦扩大开支预算。然而，开支预算的增加仍然可以被收入增加所弥补。

坤达说，“融资成本也增加，因为有的债务利率使用美元，但是国家收支预算依然有利可图。”参考2018年国家收支预算财务报告敏感性分析，每一盾币汇率每美元减少100盾，则国家收入增加3.8兆盾-5.1兆盾。那是来自税务收入的增加2.1兆盾-2.6兆盾，和额外的非税务收入(PNBP)1.7兆盾-2.5兆盾。

而同一数字中来自盾币疲弱的国家支出增加仅2.2兆盾-3.4兆盾。额外的预算分配来自中央政府支出1.6兆盾-2.1兆盾，转移到地区和乡村资金上升5000亿盾-1.3兆盾。总体而言，每盾币汇率100盾高于宏观假设，都会造成预算盈余1.6兆盾-7兆盾。算来算去，目前盾币汇率平均每美元兑13513.72盾，则预算盈余超过3.1兆盾-3.4兆盾。坤达解释说，“目前是13700盾，不一定是一年的平均水平都这样，我们依然假设13400盾。”