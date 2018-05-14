Monday, May 14th, 2018 | Posted by

财政部长丝莉.慕利亚妮称
2018年4月份预算赤字达55.1兆盾

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，截至20184月份，国家收支预算赤字达55.1兆盾，比去年同期的72.2兆盾更低。

她说，目前国家收支预算业绩远比去年更强劲。政府证实需要更大的空间避免来自我国以外的动荡。“直至430日，2018年国家收支预算落实是很积极的。预算赤字达55.1兆盾，远较去年同期的72.2兆盾更小。”

甚至主要余额达顺差24.2兆盾，远比去年同期的3.7兆盾更大。她说，“所以首季度我们的国家收支预算非常好。至4月份的税收收入亦显示健康的增长。我们已收集416.9兆盾，如果包括税务特赦的话，税收收入增长11.2%。若不包括税务特赦，则税收收入增长接近15%。这是非常积极的。”

增值税(PPN)收入贡献达4.1%，和非油气所得税(PPh)17.3%如果不包括税务特赦。此外，来自自然资源的非税务国家收入(PNBP)和消费税收入也比去年有所提高。

丝莉说，“如此一来，我们乐观的认为，可以保持2018年国家收支预算的可靠，稳定，可持续和健康。”

截至20184月份，融资落实达188.7兆盾，或占2018年融资上限的57.9%。上述落实比达到195.4兆盾的去年同期更低。

截至20184月份的融资预算盈余达133.6兆盾，而20174月份为123.2兆盾。这样一来，政府现金状况处于充分的状态。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214942

Posted by on May 14 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added