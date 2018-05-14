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财政部长丝莉.慕利亚妮称

2018年4月份预算赤字达55.1兆盾

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，截至2018年4月份，国家收支预算赤字达55.1兆盾，比去年同期的72.2兆盾更低。

她说，目前国家收支预算业绩远比去年更强劲。政府证实需要更大的空间避免来自我国以外的动荡。“直至4月30日，2018年国家收支预算落实是很积极的。预算赤字达55.1兆盾，远较去年同期的72.2兆盾更小。”

甚至主要余额达顺差24.2兆盾，远比去年同期的3.7兆盾更大。她说，“所以首季度我们的国家收支预算非常好。至4月份的税收收入亦显示健康的增长。我们已收集416.9兆盾，如果包括税务特赦的话，税收收入增长11.2%。若不包括税务特赦，则税收收入增长接近15%。这是非常积极的。”

增值税(PPN)收入贡献达4.1%，和非油气所得税(PPh)17.3%如果不包括税务特赦。此外，来自自然资源的非税务国家收入(PNBP)和消费税收入也比去年有所提高。

丝莉说，“如此一来，我们乐观的认为，可以保持2018年国家收支预算的可靠，稳定，可持续和健康。”

截至2018年4月份，融资落实达188.7兆盾，或占2018年融资上限的57.9%。上述落实比达到195.4兆盾的去年同期更低。

截至2018年4月份的融资预算盈余达133.6兆盾，而2017年4月份为123.2兆盾。这样一来，政府现金状况处于充分的状态。