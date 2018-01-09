Tuesday, January 9th, 2018 | Posted by

财政部长丝莉称
2017年国家收入增加4.2兆盾达1659.9兆盾

财政部长丝莉.慕莉亚妮(Sri Mulyani Indrawati)

财政部长丝莉.慕莉亚妮(Sri Mulyani Indrawati)

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕莉亚妮(Sri Mulyani Indrawati)确定，2017年国家收入落实获得额外的4.2兆盾，以致总共达1659.9兆盾，或占国家收支预算修订案(APBN-P)95.6%

日前，丝莉.慕莉亚妮在雅加达称，“截至201818日的落实，比20171231日的位置上升4.2兆盾.”

她说，该额外收入是来自非油气税收为3.5兆盾，关税收入0.1兆盾，和非税务国家收入1.7兆盾。然而赠品收入却减少1.2兆盾。

除了额外收入外，丝莉.慕莉亚妮阐称，国家开支落实有所降低约15.6兆盾，或成为1986兆盾，或占国家收支预算修订案上限的93.1%

藉着由保留的开支所支持的额外收入，则预算赤字由2017年底落实的占国内生产总值(GDP)2.57%345.8兆盾也就跟着缩水。

如此一来，该预算赤字的落实成为占国内生产总值的2.42%326.09兆盾。比去年底的落实相差约19.7兆盾。

丝莉.慕莉亚妮补充称，该预算赤字数字仍然显示出这一动向，符合仍然移动的支出落实。

他说，“若有移动的话，我们估计对国内生产总值不超过2.5%。”

 

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