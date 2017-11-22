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财政部称面对政治年

政府不修订2018年国家收支预算

【本报雅加达讯】政府致力于不修订2018年的国家收支预算(APBN)。面对政治年，政府不愿国家收支预算成为不确定性来源之一。

财政部财政政策机构主任Suahasil Nazara称，政治年适逢在2018-2019，因有地方首长和总统选举。“在政治年肯定有政治紧张局势。在此背景下，国家财政收支预算不应该是不确定性的来源。”

为了避免不确定性，明年国家收支预算的制订专注于更好的预算质量。

Suahasil说，“我们提出一个可以负责任的数字来争取可靠的预算。”

例如宏观假设，政府制订明年的经济增长为5.4%。政府对达到该指标表示乐观，因经济增长的驱动因素，例如投资和出口，预计将高增长。此外，全球经济形势正在改善。

该政府的预期进入印度尼西亚银行(央行/BI)预计的经济增长范围，即5.1%-5.5%。而国际货币基金组织(IMF)制定明年增长为5.3%。

然而，Suahasil说，政府需要注意的是原油价格和实现盾币汇率。预计盾币疲软或在国家收支预算指标以下。目前盾币走势在每美元13500盾范围。

而明年的原油价格亦将波动在每桶51-52美元范围。上述数字超过每桶48美元的国家收支预算指标。