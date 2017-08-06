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财政部定下2017年税收指标1472.7兆盾

要求每个税务局能严格盯着 确保纳税人守法缴税

【雅加达罗盘报新闻网8月5日讯】财政部长丝莉慕利亚妮(Sri Mulyani) 称，2017年国家收支预算修订案（APBN-P） 的税收指标达1472兆7000亿盾。因此，政府将尽最大的努力达到今年税收指标。

财政部税务总局局长耿（Ken Dwijugiasteadi）深信，额外的努力能够获得税收59兆5000亿盾。税务总局审查与征收主任Angin Prayitno Aji说；“截至今年7月份，仅达28兆4000亿盾。”

税务局雅加达第一南部区域办公处主任Sakli Anggoro称，税务总局局长已指令，至年底每个税务局能严格盯着不守法缴税的纳税人。

“我国共有33家税务局，因此，意味着每个税务局必须能最少严格监管66纳税人。”

Sakli接着说，在税务法律的执法中，民众不要误解政府对人民有强迫性交税的大动作。

税务总局的主要目标是针对尚没有参与政府推行的税务特赦纲领（Tax Amnesty）的纳税人。但是，政府财政部税务局还是会严格监督已参加税务特赦纲领的纳税人。

“我们可能在2017年年度报税表(SPT)实施，向参与税务特赦但行为尚未改变的纳税人，提供咨询与指导。我们的目标是不参与税务特赦纲领的纳税人。