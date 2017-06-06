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财政部发布新条例

税务局将检查2亿盾银行存款账户

【本报雅加达讯】周一（5/6），财政部发布有关检查银行账户的第70/PMK.03/2017号新条例，这项条例是作为执行第1/2017号政府替代法令条例。

凭借这项新条例，税务局人员将有权力检查至2017年12月31日在银行至少有2亿盾存款余额的账户，这个账户的数量目前约有 230万个或占全国存款账户总数的1.14％。而余额在1亿盾以下至2亿盾的客户存款账户总数约占全国存款账户总数的98％。

以这样不小的账户数量，税务总局将进行整顿，作好各方面的准备工作，包括系统以及检查人员的准备工作。

根据存款担保机构的资料显示，至2017年2月，存款额在2亿到5亿盾的客户帐户总数达129万个账户。而存款额在5亿到10亿盾的客户帐户总数达51.29万个账户。至于存款额在10亿到20亿盾的客户帐户总数达25.7万个账户。存款总额达366.42兆盾。而存款额在20亿到50亿盾的客户帐户总数达15.4万个账户，总额达481.85兆盾。存款额在50亿盾以上的客户帐户总数达8.45万个账户，总额达2313兆盾。

至于系统方面，财长丝莉慕利亚妮说，税务局将编制标准操作程序（SOP）、规则和纪检，直至符合检查技术标准。

税务局将根据银行业最迟于2018年4月30递交的银行客户资料开始行动，执行检查工作。