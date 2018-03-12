Monday, March 12th, 2018 | Posted by

豆腐和豆饼工业 仍需从美国进口黄豆

【本报雅加达讯】美国保护条例造成贸易战，导致国内企业家陷入困境。何况，美国动将被其他数个国家回复，包括我国。

消息称，美国黄豆和小麦将被禁止进口。上周，副总统尤淑夫．卡拉已透露该计划。

计划禁止黄豆进口实行至2020年，以致今年和明年减低进口依赖性的过渡期。

但是，该计划看来难执行。何况，若看到今年首2个月的进口趋势。

印尼黄豆进口商协会(Akindo)主席Yusan称，至今年3月，黄豆进口量去年40万吨至45万吨仍一样。“基本上，进口量仍稳定，因为需求仍一样。”他这么说。

据他称，黄豆进口量每年总是提高大约3%。该增幅需求提高，尤其它是豆腐和豆饼的原材料。2016年，黄豆进口量达226万吨。而至去年10月已达234万吨。

根据上述数据，从今年国内黄豆产量提高的事实并未实现。他说，若本地黄豆产量增加，黄豆进口将下降。印尼豆腐与豆饼生产商合作社协会(Gakoptindo)总主席阿伊普．夏利夫汀(Aip Syarifuddin)称，至今，黄豆进口仍豆腐和豆饼生产商需求。

本地黄豆收割数据仍未明显，能确定，以致我们将持续进行进口黄豆。”他如斯说。

他说，每年国家黄豆需求量大约270万吨。而去年本地黄豆产量仅大约70万吨。因此，仍需要黄豆进口量每年大约200万吨。何况，黄豆产量不将短期显著提高。

因为，政府扩大黄豆土地计划未能执行好。“我不相信2020年能达到黄豆自给自足。很难达到该计划。”他这么说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209012

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