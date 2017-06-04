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谨防通货膨胀压力

【本报雅加达讯】2017年5月，我国消费物价指数（IHK）月度环比再次经历了0.39%的通货膨胀率。而年初至今的通胀率是1.67%，年通胀率是4.33%。

中央统计局数据显示，通货膨胀是由于整个支出组指数的价格上涨造成的。食物原料组的通胀率最高，达0.86%，其次是食品、饮料、香烟和烟草组(0.38%)、卫生组(0.37%)和住房、水、电、气和燃料组(0.35%)。

而服装组的通胀率为0.23%，交通、通讯和金融服务组为0.23%，教育、娱乐和体育运动组为0.03%。

我们应该感谢政府为确保基本商品的供应和控制食品价格而做出的努力，使5月份通胀率不太高。政府采取几个步骤，即通过发布规则加强监管，并责成经销商报告库存；减少管理与分销链，食品专责小组参与密集监测；并展开特别的行动，如由国家粮食署稳定价格运动和食品进口商的市场操作。

此外，政府通过由贸易部对一些商品制定最高零售价（HET）策略，设法维持物价的稳定。这一政策能够抑制食品价格的涨升，特别是白糖、红葱、小辣椒和西红柿，使这些商品的价格在5月底和6月初甚至开始下降。

今年5月通胀率达0.09%，比前几个月更高，中央统计局提醒政府警惕粮食价格的上涨，上个月发生的粮食价格激增还会在本月重复发生，因为在斋戒月和开斋节期间对食品的需求趋于增加。

控制通胀不但是政府的职责，民众也应能从旁协助。我们希望民众在斋戒月期间和开斋节之前无需慌慌张张地购买大量的食物原料，最终导致价格上涨。因政府已经保证斋戒月期间和开斋节之前粮食储备的足够，大家按照需要购买即可。