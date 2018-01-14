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谈判拖延未达成协议

自由港仍可再出口至今年6月30日

【本报雅加达讯】政府与印尼自由港(Freeport Indonesia)公司之间的谈判仍然没有达成协议。依计划该谈判于2017年完成，最终应该推迟和展延至2018年6月。

其实，政府承诺该谈判于2018年1月10日可以完成，即与印尼自由港临时特殊采矿营业执照经营权(IUPK)期限到期的同时。

能源与矿物资源部煤炭和矿物总局局长班庞.卡铎.阿利约诺(Bambang Gatot Ariyono)称，政府的确正探测通过印尼阿沙汉铝业(Inalum)公司来解决Rio Tinto 持有的参与权益。

他说，“政府正在讨论如何把该参与权益成为股份的方法。如果能改成股份的话，那就没有问题了。最重要的是政府可拥有印尼自由港公司的股份共51%。”

目前有关自由港脱售股权或撤资的谈判掌握在国营企业部和财政部手中。这是因为国营企业通过矿业国营企业控股公司有意购买自由港脱售的股权。

如所周知，2017年2月10日自由港特殊采矿营业执照经营权首次延长，期限为8个月至2017年10月9日。然后，由于谈判未完成，自由港公司再获延长至2017年12月31日。

虽然港特殊采矿营业执照经营权已延长两次，然而，谈判过程却从未结束。直到最后，政府亦决定印尼自由港公司的特殊采矿营业执照经营权再次延长至2018年6月30日。

在谈判还未完成的情况下，印尼自由港公司可进行其出口活动至2018年2月份。