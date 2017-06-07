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设定个人账户最低余额为2亿盾门槛

政府：不是为了追税

【本报雅加达讯】就国内个人账户最低余额为2亿盾门槛，政府确保不是为了追税。上述限制不过是警示账户持有者以遵从规定。

财政部长丝莉（Sri Mulyani Indrawati）呼吁民众无需担心，因为该规定只是政府为了从纳税人的人数到账户持有者拥有的资产，了解税收潜力的措施。

她在日前表示：“可以通过这个措施看到我国经济整个结构的信息而已。”

丝莉补充说，拥有2亿盾账户的民众一般是按规纳税者。因此，上述门槛的规定只是挖掘现有税收潜力罢了。她说：“账户持有者人数占1.14%，该数据不是为了追税，而是一种标志性。”

印尼税务分析中心（CITA)执行经理Yustinus Prastowo称，政府必须谨慎，因为门槛太低将予人政府正瞄准中产阶层的印象。

他认为该最低门槛虽基于政府自行决定的自由，政府理应设定适中的门槛，而足以代表各阶层的数字是5亿盾到10亿盾。

宝石（Permata）银行经济学家Josua Pardede称，若希望获得用以提高税收比例和优化税收的利益，2亿盾门槛的确定已经正确。

存款保障机构秘书Samsu Adi Nugroho称，即使把上述账户分开来，也难于躲开税务总署的雷达。

Sahabat Sampoerna银行财务长Hengky Suryaputra认为，要说2亿盾太小，不是因为将使客户担忧，而是人数太多导致难于实行。

被自动报告的财务信息：

- 账户持有人的身份

（姓名、住址、出于税收目的的居住地国家、个人出生地和日期、企业实体管理者身份）

- 金融账户号码

- 金融机构的身份

（名称和年度税务报表）

- 在年末时的账户余额

（包括现金价值/保险合同的退保金额）

- 与财务账目有关的收入

（如：利息、股息、支付或存入财务账目的其他金额）