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要提高海藻产量 须获得国内物流业支持

【本报雅加达讯】海藻仍成为我国优势出口产品，每年出口额平均达到3亿美元，使海藻成为继鱼产出口的虾产（Udang）和金枪鱼（Tuna）之后，居第3位。

看到很大的潜力，海洋与渔业部有（KKP）持续设法大力推动海藻产量，今年，海洋与渔业部定下指标，海藻产量达到1617万吨，或比去年的1330万吨提高21.57%。

海洋与渔业部养殖和生产局局长乌米.温特丽安妮（Umi Windriani）对记者称，对能达到指标感到乐观。为此，海洋与渔业部将实施数项策略，首先，提供海藻苗帮助，除此之外，海洋与渔业部将把育苗地点接近海藻养殖中心。

第2,海洋与渔业部把买家（offteker）接近养殖农，“须使买家接近养殖农，俾能激励养殖农。”

她认为，提高海藻产量的潜力仍很大，因至今，从1212万公顷（ha）海事养殖区面积，使用于海藻养殖才2.25%或者是26万7814公顷，其中158万公顷有海藻养殖有效潜力。

印尼海藻业协会（ARLI）总主席萨法里.阿茲斯（Safari Azis）称，如果养殖农获得的售价很高的话，我国海藻产量将持续提高。“只要价格合理，养殖农将努力生产，将能达致生产指标。”

他认为，除了售价之外，海藻产量也受到有限的物流问题，那是因大部分海藻是在我国东区生产，而在海藻营销时，须运往我国别的地区和须付出昂贵的运输费。