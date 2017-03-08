Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by

西门子和克拉卡陶电力公司合作兴建
变压器测试与维修中心

【本报雅加达讯】日前，印尼西门子（Siemens Indonesia）公司计划邀克拉卡陶钢铁（Krakatau Steel）公司旗下克拉卡陶电力（Krakatau Daya Listrik）

公司合作，兴建变压器（trafo）测试和维修中心。

日前，印尼西门子公司总经理亦兼行政经理约瑟.温德尔（Josef Winter）对记者解释说，3万5000兆瓦（MW）电力方案非常好和已经进行。举例，与克拉卡陶电力公司合作将减少对中国修缮设施的依赖，因此，印尼西门子公司与克拉卡陶电力公司合作之后，不需要再用轮船运输。“变压器型款很多，我们现在就对两项建造和希望能加快程序，国内市场很大，对印尼非常好和今年将开始。”

往后，印尼西门子公司将使用克拉卡陶电力公司的设施，作为变压器修缮和测试中心，除此之外，印尼西门子公司将转让技术。

可惜的是约瑟并没有详述，为兴建变压器测试和修缮中心将拨出的投资数目，明确的是，每年，西门子公司将在我国持续投资和发展技术。

印尼西门子公司将观看将来与克拉卡陶电力公司的合作。“能锁定的产量多少，因我们将使用他们的设施，将来我们将升级和使用技术，为此，才能作出决定。”

为此，通过国内销售和出口，西门子公司持续关注今年的增长，目前，西门子公司在我国的工厂，出口销售在50%以上，此外，也在我国提供需求。

目前，除了国电公司（PLN）之外，该公司也开拓私家企业市场，如大厦、医院、造纸厂、水泥厂、糖厂和其它工业，该公司希望每年能持续增长。

约瑟声称，“难以说明定下指标是多少，但我们看印尼是我们的主要市场。”

众所周知，在我国的西门子工厂生产中压开关机（medioum voltage switchgear）、自动化设备（automation

equipment）、蒸汽动力装置（steam power plant）和涡轮发动机（mesin turbin），除此之外，也进行工程和服务。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177200

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