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西加省新埠头至大院超高压输电线路

在临近斋戒月运行

【本报雅加达讯】国电公司加里曼丹地区商业经理玛斯里（Machnizon Masri）称，西加省新埠头（Siantan）至大院（Tayan）的第二条超高压输电线路将在临近斋戒月运行。

本报援引国电公司13日在雅加达发布的新闻稿称，这条500千伏超高压输电线路于上周五（11日）进行通电。第一条超高压输电线路已经于上周三（9日）进行通电。

新埠头至大院超高压输电线路正式运行后，使西加省的电力供应更可靠，尤其是临近斋戒月。

这条长达103公里线路（kms）的新埠头至大院超高压输电线路成为赤道电气系统的一部分。玛斯里解释，输电线路把电力从新埠头变电站输到大院变电站或返回之前，通电是最后阶段。

新埠头至大院超高压输电线路运行后，西加省的电力供应更加可靠和优化，并解决当地的缺电问题。

从新埠头至大院的输电线路共有302个基塔和2条线路，总输电容量达到240兆瓦。

玛斯里续说，可靠的电力供应和加速发展电力基础设施，有望推动西加省的经济增长和创造更好的投资环境。