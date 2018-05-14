Monday, May 14th, 2018 | Posted by

西加省新埠头至大院超高压输电线路
在临近斋戒月运行

【本报雅加达讯】国电公司加里曼丹地区商业经理玛斯里（Machnizon Masri）称，西加省新埠头Siantan）至大院Tayan）的第二条超高压输电线路将在临近斋戒月运行。

本报援引国电公司13日在雅加达发布的新闻稿称，这条500千伏超高压输电线路于上周五（11）进行通电。第一条超高压输电线路已经于上周三（9日）进行通电。

新埠头至大院超高压输电线路正式运行后，使西加省的电力供应更可靠，尤其是临近斋戒月。

这条长达103公里线路（kms的新埠头至大院超高压输电线路成为赤道电气系统的一部分。玛斯里解释，输电线路把电力从新埠头变电站输到大院变电站或返回之前，通电是最后阶段。

新埠头至大院超高压输电线路运行后，西加省的电力供应更加可靠和优化，并解决当地的缺电问题。

新埠头至大院的输电线路共有302基塔和2线路，总输电容量达到240兆瓦

玛斯里续说，可靠的电力供应和加速发展电力基础设施，有望推动西加省的经济增长和创造更好的投资环境。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=215033

Posted by on May 14 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added