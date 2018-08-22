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虾产生产商开始进军中国和中东市场

【本报雅加达讯】美国政府将复审我国普遍优惠制(GSP)，预计将阻挠我国出口到美国。其中虾产70%是出口到美国的。

迄今，美国是我国最大虾产出口目的国家。在复审GSP完成前，生产商持续探讨新市场。中国和中东将称王称霸几个虾产出口替代市场。出口美国和欧盟受压力，以上两个国家能采购我国虾产。

印尼虾产俱乐部(SCI)总主席伊宛．苏丹多(Iwan Sutanto)称，开始试探出口虾产到中国。目前，中国已进口少量虾产。“出口虾产到中国和中东的潜力很大。人口众多。”他这么说。

据他称，目前，我国虾产价格下降，因为出口到美国和欧盟压。

价格下降是因为我国须与其他生产商如越南和印度竞争。何况最近，印度虾产量过剩，导致价格下跌。今年，虾产量预计达70万吨，比去年64万2000吨提高9%。

海洋与渔业部(KKP)渔区域和卫生经理阿里克．哈利．威波沃(Arik Hari Wibowo)称，政府支持扩大虾产出口市场。除了敞开替代市场，政府也确保虾产发展，尤其设施和分销渠道。

他说，目前虾养殖问题是池塘灌溉渠道受损。这将影响到虾的健康和水的质量。

因此，KKP促与私企的伙伴纲领，从他们获得更好的技术。