Monday, April 16th, 2018 | Posted by

虽然受许多规则阻碍
饮食品工业乐观增长10%

【本报雅加达讯】饮食品工业仍受许多规则阻碍。因此，他们扩展业务计划受到寸步难行

至少有数项规则仍成为阻碍。其中是奶品生产与分配条例草案(RPP)，和对塑料包装产品征收税的条例草案。

印尼食品与饮料商协会(Gapmmi)秘书Astri Wahyuni称，目前数个相当大的问题已开始看到一点曙光。例如，有关盐和糖存量。但是，有关塑料包装征收税的条例计划，仍使饮食品工业企业家担心。“若未来落实售价提高，民众需求能下降。”她这么说。

饮食品工业企业家面对数个问题，Gapmmi仍表乐观今年销售增长率能达到10%指标。

Kino Indonesia(KINO)公司总经理Harry Sanusi表示，目前原材料供应问题仍成为企业家的主要阻碍。

但是，他说，有数个因素成为国内工业的积极催化剂。其中是同时在全国数地区举地方首长选举(pilkada)、亚洲运动会(Asian Games)和现金劳动密集型计划。希望这些活动能提高购买力。

基础设施项目预期明年完成，如Trans Jawa高速公路将使高成本经济更加可衡量，因为节省运输费。另一方面，基础设施也将推动周边城市的经济增长。

Kino公司定下指标，今年收入可以提高大约10%。为实现该目标，Kino公司准备各种策略，其中是增加新产品的投资组合。

Kalbe Farma公司总经理Vidjongtius说明，该公司有信心饮食品销售仍增长。“我们表乐观饮食品销售能增长8%10%。”他如斯说。

根据工业部数据，去年饮食品增长率达9.23%。远高于国内生产总值(PDB)增长率5.07%。饮食品业占PDB6.14%，而非油气业PDB贡献34.3%

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