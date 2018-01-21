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虽然世界原油价格持续上涨

政府不修改2018年国家收支预算

【本报雅加达讯】虽然世界原油价格持续上涨且接近最近三年来的最高水平，政府承诺不会修改已编制了的可信的2018年国家收支预算。

日前，财政部财政政策机构，宏观经济政策中心主任阿德利延多(Adriyanto)在雅加达称，“财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)的指示是这样的。我们设法不修订国家收支预算。”

如所周知，在最近三年内的世界油价发展接近最高水平，即处于每桶70美元的范围。布伦特北海的国际原油价格交易在每桶69.84美元，而西德克萨斯中质(WTI)美国原油期货在每桶64.52美元范围。

与此同时，在2018年国家收支预算中的原油价格假设为每桶仅48美元。

然而，阿德利延多认为，上述世界油价的上涨仍符合政府估计的。此外，他说，该石油价格的净增长也为国家收支预算作出了积极贡献。

经济金融发展研究所(Indef)经济学家Berly Martawardaya亦作出同样的论调。世界油价每上涨一美元，对政府反而提供1.1兆盾的好处。如此一来，为了对经济给予更大的影响，政府需要花费在生产活动上。

Berly说，“只等该暴利金钱用在生产活动上，和提高产能。”

据他称，燃油以及电力补贴的利润已经减少。这样一来，该净收入须用来提高社区经济活动。

他强调，“例如供融资基础设施和教育，此外也鼓励消费和购买力的社会保障。”

阿德利延多确定，政府将继续监测上述油价的上涨，俾使通货膨胀依然受控制。他说，“所以我们正在关注米价和油价对通货膨胀影响的程度。”