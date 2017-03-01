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虽受美元走强打压 盾币仍比亚洲其他货币强

【本报雅加达讯】虽然受美元走强打压，盾币兑换率预计还比在2017年兑美元汇率呈弱的亚洲和其他全球货币更强。

去年盾币呈强2.28%至1美元对1万3473盾。在2017年，盾币汇率已成功上涨1%。3月1日，盾币兑美元汇率是1美元兑1万3361盾。

星展银行（DBS）经济与现状研究副总裁Gundy Cahyadi称，总的来说，今年全球货币因美元呈强而承压。影响最大的因素是美联储的加息计划。

美元呈强对包括盾币在内的全球货币都造成影响。预计在2017年底，盾币会下滑3%左右，至1美元兑1万3899盾水平。而亚洲国家货币兑美元汇率平均会下滑5%。

比如马来西亚零吉，预计同比下滑6.69%。2017年第四季度里，该邻国货币平均兑换率预计是1美元兑4.78零吉，比2016年12月30日的4.48零吉下滑0.3点。

另外，中国人民币预计同比下滑3.6%。2017年第四季度里预计是1美元兑7.19人民币，比2016年底的1美元兑6.94人民币下滑0.25点。

若与欧元的跌幅相比，盾币也还是更强。预计该欧洲货币同比将下滑1.9%，至1美元对1.07欧元。

日前Gundy Cahyadi在雅京称：“我们看到盾币的表现比亚洲其他货币更好，这是印尼国内经济基本面改善之故。”

推动盾币呈强的主要因素是进出口和通货膨胀数据好转。星展银行预测，2017年印尼国民生产总值将从2016年的5.02%提高到5.3%。