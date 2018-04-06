Friday, April 6th, 2018 | Posted by

营销Taruma City Agung Podomoro Land等待许可证

图为Taruma City首席执行长Franky M.Martono(右)与加拉横县印尼工商会馆(Kadin)成员Alvino(左)，周五在雅加达题为“加拉横成为东南亚最大工业城市”记者会讲话。

图为Taruma City首席执行长Franky M.Martono(右)与加拉横县印尼工商会馆(Kadin)成员Alvino(左)，周五在雅加达题为“加拉横成为东南亚最大工业城市”记者会讲话。

 

【本报讯】Agung Podomoro Land(APL)开发商仍等待在西爪加拉横(Karawang)市开发Taruma City超级块(superblok)工程的许可证过程，但是正设法于今年中能进行该工程的营销。

Taruma City开发商Tatar Kertabumi公司首席执行长Franky Mulijanti Martono称，民众对该工程已有兴趣，但是未能营销，因为仍等着许可证过程。

预期今年该工程已能实行。加拉横县府也已要求该工程尽快可以执行，因为已太久拖延。以前在该土地计划兴建贸易中心，但是，因为有内部问题，无效兴建。刚于2011年我们收购。”他这么说。

他称，该工程占地5.6公顷，未来将兴建店屋、平房和公寓。他预计需求投资仍在1兆盾以下，但是该数字仍能改变因为建设计划过程也仍持续实行。

此前，Taruma City营销总经理Ie Rina称，在城市中区兴建的Taruma City将成为加拉横中心商务区(CBD)，并成为该地区唯一最广扩的。

未来，在超级块将兴建243座店屋、49个单位豪华住宅，以及一栋公寓共有700个单位房屋。此外，将在总面积2000平方米兴建Taruma Park公园。目前已在林地清理过程中，并计划将于今年中开始兴建。”她这么说。

她表示，加拉横地区的经济增长率比国家经济增长更高，即达5.2%。相当高的经济增长，由工业快速壮大，外国投资(PMA)支配逾50%，受日本投资者控制。

据她称，预计在加拉横目前有至少50万名工业劳动力。

因为工业持续增长，下级至中上级寻求住宅也不断提高。Agung Podomoro Land已预测上述情况因而开发Grand Taruma City。”她如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211440

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