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获世界银行好评

印尼成功度过2016年最艰难时刻

【本报雅加达讯】2016年对许多国家来说是艰难的时刻，但印尼却能成功度过这最艰难的时刻，世界银行对此表示赞赏。

世界银行驻印尼代表罗德里戈.查韦斯（Rodrigo Chaves）日前在雅加达Pakarti中心大厦说:“最近几个月以来，全球出现较严重的不确定性因素，所有的国家都会感受到，包括印尼在内，但印尼却能顺利地度过。”

他说，许多国家都陷入较深的泥潭中，特别是发展中国家，甚至巴西和俄罗斯必须从经济危机中挣扎。“有时候生活的确是复杂的。”他如斯说。

根据世界银行的纪录，印尼相当不错地度过几次动荡，在2016年第4季度，盾币的贬值仅3％而已。股价曾一度降低3.6％后反弹，虽然不完全。通货膨胀仅3.02％，

大米和燃料价格受控制是主因。2016年经济增长估计5.1％，主要由家庭消费和投资推动。

政府也被认为在控制国家收支预算方面取得成功，赤字仅占国内生产总值的2.46％，其实世界银行先前的预计是2.8％。这个成功与政府推出的税务特赦政策与14轮经济措施配套是分不开的。

印尼政府已承诺将继续进行经济改革，创造有素质的经济增长。