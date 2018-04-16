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莉妮要求北塔米纳

确保标准汽油供应充足

【本报日惹讯】国营企业部长莉妮（Rini Soemarno）呼吁北塔米纳（国油）公司确保在市场的标准汽油供应充足，以及推延上调售价计划至明年中旬或明年底。

莉妮上周在日惹说：“这是我对北塔米纳经理部的严厉警告。国营企业部长已经与财政部长和能源与矿物资源部长达成共识，政府必须继续提供标准汽油应，而要等到明年中旬或年底才可上调价格。”

她称，政府此前确实曾考虑到减少标准汽油供应的可能，因为标准汽油是88辛烷值汽油，所以不环保，空气污染程度更高。有鉴于此，政府推出更环保的Pertalite汽油。

“虽然如此，政府承诺要持续供应88辛烷值标准汽油。而标准汽油售价是由政府来确定的，”莉妮说。

为保证标准汽油市场供应充足，国营企业部长说将亲自检查在现场的标准汽油供应情况。

“此后，我将开始巡回检查，来确保标准汽油在国内市场的供应充足，”她说。

除此之外，莉妮也希望北塔米纳在国际油价上升的情况下，不犹豫地制止标准汽油售价。

为避免蒙受损失，莉妮建议北塔米纳从销售其他燃料产品比如航空燃料、液化天然气、Pertamax高级汽油和润滑油赚得的收入，用于补贴标准汽油价格。

莉妮说：“由于目前国际油价走强，将导致北塔米纳蒙受损失。但我不断强调，国营企业不要仅集中于单个产品，但要把所有业务结合，因为北塔米纳销售各种各样产品。”