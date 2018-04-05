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莉妮与中国铝业董事长会晤

冀西加省喃吧哇氧化铝级冶炼厂能于2020年投产

【雅加达安达拉通讯社4月5日讯】印尼亚沙汉铝业（Inalum）公司和中国铝业股份有限公司（Chinalco）在西加省喃吧哇（Mempawah）县合资经营的氧化铝级冶炼厂(smeltergradealumina/SGA)能于2020年开始投产，年产160万吨的氧化铝。

国营企业部长莉妮（Rini Soemarno）昨日在中国北京发布的新闻稿称：“这项精炼厂建设仙姑有望提高从祖国地下的资源开采的铝土矿的附加值，同时提高我国人力资源的能力。”

国营企业部长莉妮昨日在中国与中国铝业公司董事长葛红林进行会晤。

莉妮解释，Inalum、 Aneka Tambang多元矿产公司和中国铝业为实现这项计划，成立合资公司。

“政府希望与各种全球合作伙伴的合作潜力有助于加速矿产下游化，同时提高我国人力资源在很短的时间内建立氧化铝冶炼厂的能力，”她如斯说。

除了建立冶炼厂之外，国营企业部长续说，中国铝业也同意把冶炼级氧化铝精炼厂生产的50万吨氧化铝，销往国际市场。中国铝业是全球第三大氧化铝供应商，氧化铝产量占全球氧化铝出口总量的60%。

印尼国营铝生产商PTInalum公司总经理布迪（Budi Gunadi Sadikin）称，氧化铝冶炼厂是国营矿业控股公司为加速矿产下游化，实施一些战略项目的其中之一。

“目的是提高我国矿产的附加值，以及最大化在一些项目地点的就业状态，”他说。

供你参考，目前我国的铝土矿储量位居世界第八，出口值位居世界第二。