Thursday, April 5th, 2018 | Posted by

莉妮与中国铝业董事长会晤
冀西加省喃吧哇氧化铝级冶炼厂能于2020年投产

【雅加达安达拉通讯社45日讯】印尼亚沙汉铝业（Inalum）公司和中国铝业股份有限公司（Chinalco）在西加省喃吧哇（Mempawah）县合资经营的氧化铝级冶炼厂(smeltergradealumina/SGA)能于2020年开始投产，年产160万吨的氧化铝。

国营企业部长莉妮（Rini Soemarno）昨日在中国北京发布的新闻稿称：“这项精炼厂建设仙姑有望提高从祖国地下的资源开采的铝土矿的附加值，同时提高我国人力资源的能力。”

国营企业部长莉妮昨日在中国与中国铝业公司董事长葛红林进行会晤。

莉妮解释，InalumAneka Tambang多元矿产公司和中国铝业为实现这项计划，成立合资公司。

政府希望与各种全球合作伙伴的合作潜力有助于加速矿产下游化，同时提高我国人力资源在很短的时间内建立氧化铝冶炼厂的能力，”她如斯说。

除了建立冶炼厂之外，国营企业部长续说，中国铝业也同意把冶炼级氧化铝精炼厂生产的50万吨氧化铝，销往国际市场。中国铝业是全球第三大氧化铝供应商，氧化铝产量占全球氧化铝出口总量的60%

印尼国营铝生产商PTInalum公司总经理布迪（Budi Gunadi Sadikin）称，氧化铝冶炼厂是国营矿业控股公司为加速矿产下游化，实施一些战略项目的其中之一。

目的是提高我国矿产的附加值，以及最大化在一些项目地点的就业状态，”他说。

供你参考，目前我国的铝土矿储量位居世界第八，出口值位居世界第二。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211337

Posted by on Apr 5 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added