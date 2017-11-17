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若玩弄价格和推迟分配肥料

农业部长将吊销其营业执照

【本报东楠榜讯】农业部长阿姆兰·苏莱曼（Amran Sulaiman）威胁，将吊销玩弄价格，并推迟向农民分配肥料的代理人的营业执照。

近日，他在东楠榜县Mataram Baru镇对记者表示：“若代理人在一个星期内不向农民分配肥料，我将吊销（东楠榜县肥料代理人）营业执照。”

他续说，植物，尤其是稻谷非常需要肥料，以致肥料供应必须充足。

他认为，农民非常需要肥料，使植物肥沃，为此，各种肥料的供应必须能保证使其分配过程顺利进行。

“肥料代理人必须保证，肥料过程顺利进行，及其供应充足。若还有代理人玩弄价格，我将吊销他们的营业执照，”他如斯说。

农业部长希望，供应东楠榜县，尤其是位于Mataram Baru镇Mandala Sari村农民所需的各种肥料达到2000吨。

同一场合，他补充说，我国将达到大米、玉米，以及红葱的自给自足。

“此前，我们犹豫能达到粮食的自给自足，但现在我们的大米、辣椒、玉米，以及红葱能同时自给，”他阐述。

他认为，我国能达到粮食自给自足是因为国军、警察、农业辅导员、农民，以及政府互相进行合作。农业部长亦赞扬农业辅导员，因为他们继续协助农民。

此前，阿姆兰曾说过，我国每年进口粮食，如玉米和红葱，但今天我们不再进口粮食。

他续称，我国每年进口总额会达到兆盾的玉米和红葱，而现在我国不再进口该两种产品。

由于能达到粮食自给自足，外国人瞄准向我国学习农业。

“我刚刚访问泰国和马来西亚，他们问我，我国政府为达到粮食自给自足使用何种策略。现在他们欲从我国学习，”他称。

农业部长认为，马来西亚还从美国进口玉米，以致马来西亚将设法模仿我国，因为我国玉米的产量相当大，并不再进口玉米。

“他们将在我国靠近边境地区开辟玉米农场，”他表示。

农业部长参加稻谷收割活动，并向东楠榜地区的农民小组提供农业工具和机械，其中是水泵、手拖拉机、联合收割机，以及玉米收割机。